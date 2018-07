Tiflis (AFP) Nach dem überraschenden Rücktritt des georgischen Ministerpräsidenten Irakli Garibaschwili soll Außenminister Giorgi Kwirikaschwili an die Spitze der Regierung rücken. Dies teilte die regierende Koalition Georgischer Traum am Freitag in Tiflis mit. Es sei "Einigkeit erzielt worden, Giorgi Kwirikaschwili als Kandidaten für das Amt des Regierungschefs zu benennen". Der neue Ministerpräsident steht vor enormen Herausforderungen: Georgien, dessen Außenhandel stark mit Russland verknüpft ist, steckt in einer Wirtschaftskrise; die Landeswährung verlor erheblich an Wert.

