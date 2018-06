London (AFP) Queen Elizabeth II. will den Briten zu Weihnachten mit einer christlichen Botschaft der Hoffnung Mut machen. Die Welt habe in diesem Jahr "Momente der Dunkelheit" erlebt, heißt es in der Weihnachtsansprache der Königin, aus der der Buckingham-Palast am Freitag vorab Auszüge veröffentlichte. Um den Briten Mut zu machen, zitiert die Queen einen Bibelvers aus dem Johannesevangelium, der "große Hoffnung" mache: "Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen."

