Neu Delhi (AFP) Der indische Regierungschef Narendra Modi ist überraschend zu einem Besuch ins Nachbarland Pakistan aufgebrochen. Er freue sich darauf, sich auf dem Rückweg von einem Besuch in Afghanistan am Freitagnachmittag im pakistanischen Lahore mit Premierminister Nawaz Sharif zu treffen, erklärte Modi im Kurznachrichtendienst Twitter. Die pakistanische Regierung bestätigte das Treffen. Einzelheiten seien noch in Planung, sagte ein Regierungssprecher im Staatsfernsehen. Es ist der erste Besuch eines indischen Regierungschefs in Pakistan seit mehr als zehn Jahren.

