Nürnberg (dpa) - Der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-Jürgen Weise, hat sich gegen eine Aufweichung des Mindestlohns bei Flüchtlingen ausgesprochen. Flüchtlinge sollten wie andere Beschäftigte auch von Anfang an den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde erhalten, sagte Weise. Unternehmer sollten sich nicht die Frage stellen, "Was kann ich am Mindestlohn drehen?", sondern fragen, "was kann ich unter den gegebenen Rahmenbedingungen unternehmen, Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen", sagte Weise.

