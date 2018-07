Seoul (AFP) Im Streit um die Zwangsprostituierung von Südkoreanerinnen im Zweiten Weltkrieg reist der japanische Außenminister Fumio Kishida in der kommenden Woche zu Gesprächen nach Seoul. Er wird am Montag in Seoul von seinem südkoreanischen Kollegen Yun Byung Se empfangen, wie das Außenministerium in Seoul am Freitag mitteilte. Kishida sagte vor Journalisten in Tokio, er sei bereit bei dem Treffen "hart zu arbeiten", um den Streit um die "Trostfrauen", wie die Zwangsprostituierten in Japan beschönigend genannt werden, endlich beizulegen.

