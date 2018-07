Rom (dpa) - Papst Franziskus hat zu Weihnachten zum Frieden im Heiligen Land aufgerufen. Gerade dort, wo Jesus als menschgewordener Sohn Gottes zur Welt gekommen sei, gingen Spannungen und Gewalt weiter, beklagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in seiner Weihnachtsbotschaft von der Loggia des Petersdoms. Der Papst äußerte auch Hoffnung auf ein baldiges Ende des "Waffendröhnens" in Syrien. Anschließend erteilte er den Segen "Urbi et Orbi". Geschätzte 30 000 bis 40 000 Menschen verfolgten seine Worte auf Petersplatz.

