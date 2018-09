Rangun (AFP) Nach dem Todesurteil gegen zwei Männer aus Myanmar wegen des Mordes an zwei jungen britischen Urlaubern in Thailand sind in Myanmar hunderte Menschen gegen den Urteilsspruch auf die Straße gegangen. An der Protestkundgebung vor der thailändischen Botschaft in Rangun beteiligten sich am Freitag auch mehrere Mönche. Auf Schildern hieß es: "Rettet die armen Jungs aus Myanmar" oder "Lasst unsere unschuldigen Bürger frei". Andere Demonstranten hielten Bilder des thailändischen Königs Bhumibol Adulyadej hoch, um den Monarchen um Gnade zu bitten.

