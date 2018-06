Kabul (AFP) Ein schweres Erdbeben hat am späten Freitagabend den Nordosten Afghanistans erschüttert. Das Beben an der Grenze zu Pakistan und Tadschikistan hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 6,2. Über Schäden oder Opfer in Afghanistan war zunächst nichts bekannt. In der pakistanischen Stadt Peshawar wurden mindestens 17 Menschen verletzt, wie Bürgermeister Arbab Mohammad Asim mitteilte.

