Washington (AFP) In den USA sorgt die geplante Abschiebung von illegalen Einwanderern aus Lateinamerika für heftige Diskussionen. Die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton zeigte sich am Donnerstag besorgt über Zeitungsberichte, wonach das Heimatschutzministerium im neuen Jahr hunderte Migrantenfamilien aufspüren und abschieben will. Clinton habe "ernsthafte Bedenken", sagte ein Sprecherin dem Sender CNN. Die frühere Außenministerin sei der Auffassung, dass sich die USA in Einwanderungsfragen von "Menschenlichkeit und Großzügigkeit" leiten lassen sollten.

