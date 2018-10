Washington (AFP) Bei einer Schießerei in einem Einkaufszentrum in den USA ist wenige Stunden vor Heiligabend ein Mensch getötet worden. Nach Angaben der Polizei war zwischen zwei Gruppen ein heftiger Streit entbrannt, bei dem auch Schusswaffen im Spiel gewesen seien. Daraufhin hätten mehrere Polizisten in Zivil eingegriffen. Bei dem Vorfall sei ein bewaffneter Mann erschossen worden, hieß es in der Erklärung weiter. Ob er von den Polizisten oder während des Streits erschossen wurde, blieb zunächst unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.