Washington (AFP) 36 Jahre nach dem Geiseldrama in der US-Botschaft von Teheran werden die 53 Opfer entschädigt. Jeder Betroffene oder die Hinterbliebenen erhalten für jeden der 444 Tage in Geiselhaft 10.000 Dollar und damit bis zu 4,4 Millionen Dollar (4,03 Millionen Euro), wie der Anwalt Thomas Lankford am Donnerstag bestätigte. Die Bestimmung ist in dem neuen Ausgabengesetz enthalten, den der US-Kongress am Freitag verabschiedet hatte.

