Bamberg (SID) - Die Brose Baskets Bamberg haben mit einem Sieg im Frankenderby ihre Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga gefestigt. Der deutsche Meister feierte am zweiten Weihnachtstag gegen medi Bayreuth beim 86:77 (47:30) den sechsten Erfolg in der Liga nacheinander. Mit 26:4 Punkten liegt Bamberg vor Alba Berlin (22:6), das am Sonntag Schlusslicht Mitteldeutscher BC empfängt, an der Spitze.

Dritter bleibt Bayern München (22:8), der Vizemeister gewann gegen Aufsteiger s.oliver Baskets Würzburg 103:79 (53:42). Für die Bayern erzielte Bryce Taylor vor 6459 Zuschauern als Top-Scorer 20 Punkte, auch John Bryant (16), Paul Zipser, Nihad Djedovic (beide 15), Dusko Savanovic (12) und Alex Renfroe (10) trafen zweistellig. Zudem setzten sich die Löwen Braunschweig bei der BG Göttingen 67:63 (34:31) durch.

Beste Schützen in der ausverkauften Bamberger "Frankenhölle" vor 6800 Zuschauer waren der Italiener Nicolo Melli für die Gastgeber mit 14 Punkten und der Amerikaner Kenneth Horton für Bayreuth mit 21 Punkten. Nach der zehnten Niederlage am 15. Spieltag verlieren die Oberfranken die Play-off-Plätze aus den Augen.

"Bedingt durch unseren straffen Spielplan, mit teilweise langen Reisestrapazen, können wir nicht jedes Spiel auf höchstem Niveau spielen", sagte Bambergs Trainer Andrea Trinchieri: "Wir konnten nicht die ganze Partie glänzen. Das vierte Viertel war schlecht, jedoch waren wir im zweiten und dritten Viertel gut genug, vor allem aufgrund unserer individuellen Klasse, um den Sieg nach Hause zu bringen."