Peking (AFP) Die chinesische Regierung hat die drohende Ausweisung einer französischen Journalistin wegen eines kritischen Artikels bestätigt. Ursula Gauthier müsse sich beim "chinesischen Volk" für ihren Artikel entschuldigen, erklärte das Außenministerium in Peking am Samstag auf seiner Internetseite. Andernfalls sei es nicht "angemessen", die Reporterin weiter in China arbeiten zu lassen.

