Düsseldorf (SID) - Die Düsseldorfer EG hat mit dem neunten Sieg in den vergangenen zehn Spielen Platz zwei in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefestigt. Der achtmalige Meister gewann am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen die Schwenninger Wild Wings 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). Robert Collins (22.) und Christopher Minard (38.) trafen für die DEG, Andreé Hult (32.) hatte vor 8628 Zuschauern zum 1:1 ausgeglichen.

Düsseldorf (55 Punkte) rückt damit auf einen Zähler an Spitzenreiter Eisbären Berlin heran, der DEL-Rekordmeister spielt ebenso am Nachmittag (gegen Grizzlys Wolfsburg) wie die Verfolger Iserlohn Roosters (gegen Krefeld Pinguine) und Nürnberg Ice Tigers (gegen Kölner Haie).