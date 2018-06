Düsseldorf (SID) - Tabellenführer Eisbären Berlin gibt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter den Ton an. Beim 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg feierte der DEL-Rekordmeister am zweiten Weihnachtstag den achten Erfolg in den letzten neun Spielen und liegt mit 59 Punkten weiter klar an der Spitze.

Erster Verfolger bleibt die Düsseldorfer EG (55), die mit dem 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) gegen die Schwenninger Wild Wings gar den neunten Sieg in den vergangenen zehn Spielen perfekt machte. Auch der Dritte Iserlohn Roosters (53) gab sich beim souveränen 6:2 (2:1, 3:1, 1:0) gegen Schlusslicht Krefeld Pinguine keine Blöße.

Red Bull München (51) besiegte die Augsburger Panther 6:3 (3:1, 2:1, 1:0) und zog in der Tabelle als neuer Fünfter an Meister Adler Mannheim (49) vorbei, der aktuell beim prestigeträchtigen Einladungsturnier Spengler Cup in Davos im Einsatz ist und zuletzt in der DEL achtmal in Folge verlor.

Als einziges Spitzenteam verloren die Nürnberg Ice Tigers (50) nach Penaltyschießen mit 3:4 (1:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1) bei den Kölner Haien. Die Hamburg Freezers setzten sich bei den Straubing Tigers 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) durch und meldeten sich nach zwei Niederlagen zurück.

Barry Tallackson (27.) erzielte in Berlin vor 14.200 Zuschauern das Tor des Tages. Robert Collins (22.) und Christopher Minard (38.) schossen den Heimsieg für die DEG heraus.