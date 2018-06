Berlin (dpa) - DFB-Interimspräsident Rainer Koch befürchtet wegen der Affäre um die Vergabe der WM 2006 eine befristete Aberkennung der Gemeinnützigkeit des Deutschen Fußball-Bundes. Der DFB werde höchstwahrscheinlich mit Steuernachforderungen konfrontiert werden, meinte Koch in einem Interview, das in zwei Teilen an den Weihnachtsfeiertagen auf der Homepage des DFB veröffentlicht wurde. Solange ein Verein oder auch ein Verband als gemeinnützig anerkannt ist, genießt er zahlreiche steuerliche Vergünstigungen.

