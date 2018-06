London (SID) - Die Tage von Louis van Gaal als Trainer beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United sind gezählt. Nach einer 0:2 (0:2)-Pleite der Red Devils bei Stoke City am traditionellen Boxing Day scheint eine vorzeitige Entlassung des 64-jährigen Niederländers nur noch eine Frage der Zeit. Der 20-malige Champion blieb bei den Potters mit dem früheren Leverkusener Profi Philipp Wollscheid zum fünften Mal in Folge in der Premier League ohne Sieg und verliert die Spitzengruppe weiter aus den Augen.

Gegen völlig verunsicherte Gäste, die erneut ohne den gesperrten DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger antreten mussten, hatte Stoke zum Auftakt der 18. Runde zunächst leichtes Spiel und kam in der 19. Minute durch Bojan Krkic zum verdienten 1:0, nachdem Memphis Depay mit einer viel zu kurzen Kopfball-Rückgabe auf seinen Keeper David de Gea Vorschub geleistet hatte. Der frühere Bremer Marko Arnautovic erhöhte mit seinem sechsten Saisontreffer nur sieben Minuten später auf 2:0, als er mit einem fulminanten Schuss aus 18 Metern dem spanischen Nationaltorwart de Gea keine Chance ließ.

Manchester hatte den Gastgebern zunächst kaum etwas entgegenzusetzen und lieferte keine Argumente für eine Weiterbeschäftigung von van Gaal. Der frühere Bayern-Trainer verfolgte wie versteinert den überwiegend leblosen Auftritt seines Teams von der Bank.

Van Gaal brachte zu Beginn der zweiten Hälfte seinen Kapitän Wayne Rooney, der die ersten 45 Minuten auf der Ersatzbank geschmort hatte. Der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft führte aber auch keine Wende herbei, sodass unter dem Strich die fünfte Saisonniederlage von Manchester United zu Buche stand. Ob van Gaal am Montag gegen den FC Chelsea mit seinem Landsmann Guus Hiddink als neuem Coach auf der Bank noch im Amt ist, steht in den Sternen.