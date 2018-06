Manchester (SID) - Trainer Louis van Gaal schließt einen vorzeitigen Rücktritt bei Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United offenbar nicht mehr aus. "Der Klub muss mich nicht feuern oder entlassen ? manchmal mache ich das selbst", sagte er am zweiten Weihnachtstag unmittelbar nach der 0:2 (0:2)-Pleite der Red Devils bei Stoke City und löste damit am traditionellen Boxing Day Spekulationen um seine Zukunft aus.

Nach der vierten Pflichtspiel-Niederlage des 20-maligen Champions in Folge wächst der Druck auf den 64-Jährigen weiter, bei den Fans steht er bereits seit einiger Zeit heftig in der Kritik. Nachdem die millionenschwere Mannschaft bereits in der Gruppenphase der Champions League ausgeschieden war, auch aufgrund der Niederlage im letzten Gruppenspiel beim VfL Wolfsbug (2:3) am 8. Dezember, folgten drei Niederlagen in der Liga und der Sturz aus den Europacup-Rängen.

Als Nachfolger des Niederländers van Gaal, der noch bis 2017 bei United unter Vertrag steht, wird bereits der gerade erst beim FC Chelsea gefeuerte José Mourinho gehandelt, der angeblich bereits mit den ManU-Bossen in Verhandlungen steht. Ob van Gaal am Montag im Spiel gegen Chelsea noch auf Manchesters Bank sitzt, ist fraglich.