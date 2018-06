London (AFP) Mit der Hilfe von Justin Bieber hat ein Chor aus Ärzten und Krankenschwestern am Freitag die britischen Weihnachtscharts gestürmt. Die zu Spendenzwecken aufgenommene Single "A Bridge Over You" verkaufte sich besser als Biebers "Love Yourself", nachdem der kanadische Sänger selbst für sie geworben hatte: "Für eine Woche ist es okay, nicht die Nummer eins zu sein. Lasst uns das Richtige tun und ihnen helfen zu gewinnen. Es ist Weihnachten", twitterte der 21-Jährige am Mittwoch.

