Hannover (dpa) - Das Engagement von Schauspieler und Filmemacher Til Schweiger in einem Flüchtlingszentrum in Osnabrück nimmt Fahrt auf. "Wir sind schon sehr weit in den Planungen, da wird richtig was passieren", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius der Deutschen Presse-Agentur. Die "Til Schweiger Foundation" beteiligt sich finanziell am Aufbau einer Kita, von Schulungsräumen für Sprachunterricht und einem Fitnessraum. Die Stiftung selbst will sich erst im Januar per Pressemitteilung zu ihren Aktivitäten äußern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.