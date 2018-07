Berlin (dpa) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton grüßt seine Fans weihnachtlich aus dem Schnee. Der 30 Jahre alte Dreifach-Champion postete an den Weihnachtsfeiertagen gleich mehrere Bilder bei Facebook, die ihn mit Freunden beim Skifahren zeigen.

Für gewöhnlich ist Hamilton an den Feiertagen in Colorado in den USA. "So verbringe ich mein Weihnachten", schrieb der Mercedes-Pilot über ein Foto. Ein anderes zeigt den Rennfahrer am Samstag bei einer Abfahrt auf einem Snowboard.

"Du brauchst keinen Wunsch, um Weihnachten genießen zu können", sagte Hamilton in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Darin sprach der Brite vor allem über seine Leidenschaft zur Musik. Er habe vielleicht 140 oder 150 Lieder schon selbst geschrieben, sagte er. "Die Musik ist die einzige Sache, die mein Herz wirklich berührt. Weihnachtslieder spielt er aber nicht auf seiner Gitarre. "Nein, diese Lieber gefallen mir nicht so", meinte Hamilton.

