Weinheim (dpa) - Weihnachten ohne Lichterglanz: In Tuttlingen in Baden-Württemberg haben rund 35 000 Menschen ohne Strom auskommen müssen. Reparaturarbeiten im Umspannwerk der Stadt führten nach Angaben der Polizei am ersten Weihnachtsfeiertag zu einem technischen Defekt. Es kam zu einem Brand und einem totalen Stromausfall. Nach rund drei Stunden lief das Netz dann wieder stabil. Dunkel wurde es auch nach einem Brand in einer Trafostation in einer Klinik in Weinheim. Dort sorgte Notstrom für mehrere Stunden für Ersatz.

