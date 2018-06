Beirut (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag gegen syrische Regierungstruppen und anschließenden Kämpfen sind im Norden Syriens nach Angaben von Aktivisten mehr als 70 Menschen getötet worden. Ein Selbstmordattentäter habe in dem Ort Baschkoi in der Provinz Aleppo mit einem Auto eine Gruppe von Soldaten angegriffen, teilte am Samstag die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

