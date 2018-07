New York (AFP) Nach der einstimmig vom UN-Sicherheitsrat verabschiedeten Resolution mit einem Friedensfahrplan für Syrien hoffen die Vereinten Nationen auf den Beginn von Verhandlungen ab dem 25. Januar in Genf. Das teilte das Büro des UN-Sondergesandten für Syrien, Staffan de Mistura, am Samstag in New York mit. Der Diplomat intensivierte demnach seine Vermittlungsbemühungen und rechne mit der "vollständigen Zusammenarbeit" aller am Friedensprozess beteiligten syrischen Parteien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.