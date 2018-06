Offenbach (dpa) - Heute hält sich im Süden örtlich dichter Nebel. Ansonsten ist es dort tagsüber vielerorts heiter bis wolkig und trocken. Über die Nordhälfte ziehen dichtere Wolken hinweg, die an den Küsten und im angrenzenden Binnenland zeitweise etwas Regen bringen.

Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 16 Grad, bei zähem Nebel sowie im höheren Bergland bei 5 bis 9 Grad. Im Süden weht ein schwacher, sonst mäßiger bis frischer Süd- bis Südwestwind, an der See und auf Berggipfeln sind zunächst noch stürmische Böen oder Sturmböen möglich.

In der Nacht zum Montag ist es in der Südhälfte meist gering bewölkt oder klar. Dabei kann sich vor allem im Süden erneut dichter Nebel bilden. Der Norden wird dagegen von dichteren Wolkenfeldern gestreift, Regen fällt jedoch kaum noch. Am Alpenrand und im Süden kann es bei längerem Aufklaren leichten Frost bis -4 Grad geben, sonst bleibt es mit Tiefsttemperaturen zwischen 9 und 1 Grad frostfrei.