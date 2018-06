Berlin (dpa) - Bei einem Brand in einem Berliner Hotel ist ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens drei wurden mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. In einem Zimmer im ersten Stock hatten Möbel Feuer gefangen. Die Brandursache ist noch unklar. Weil es stark qualmte, brachten sich rund 200 Menschen in Sicherheit. Das günstige Hotel im Stadtteil Marzahn wurde früher als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Die Zustände dort waren miserabel. Unter anderem gab es Probleme mit der Brandmeldeanlage. Diese wurden aber behoben. Aktuell leben dort keine Flüchtlinge.

