Berlin (AFP) Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert eine gezielte Qualifizierung von Flüchtlingen in Mangelberufen. Auf diese Weise könne der zunehmende Fachkräftebedarf eingedämmt werden, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell der in Chemnitz erscheinenden "Freien Presse" (Montagsausgabe). Gerade in Sachsen und anderen Regionen Ostdeutschlands fehlten besonders viele Fachkräfte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.