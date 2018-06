Berlin (AFP) Die rechtspopulistische AfD nimmt bundesweit in Umfragen weiter Kurs auf die Zehn-Prozent-Marke: Zum Jahresende erreichte sie in der wöchentlichen Emnid-Umfrage für die "Bild am Sonntag" neun Prozent. Sie verbesserte sich um einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche. Auch andere Meinungsforschungsinstitute hatten in Umfragen vom Dezember Werte zwischen acht und neun Prozent für die Rechtspopulisten ermittelt, bei Infratest dimap waren es kurz vor Weihnachten sogar zehn Prozent.

