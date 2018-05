Augsburg (AFP) Die Brände in zwei benachbarten Mehrfamilienhäusern im bayerischen Wallerstein sind nicht aus fremdenfeindlichen Motiven gelegt worden. "Wir gehen nicht von einem fremdenfeindlichen Anschlag aus", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Augsburg. Das Feuer soll nach bisherigen Erkenntnissen am vergangenen Mittwochabend von einem in der Nähe des Tatorts festgenommenen 22-Jährigen gelegt worden sein. Zwölf Menschen wurden bei den Bränden leicht verletzt.

