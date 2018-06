Burbank (dpa) - Der neue "Star Wars"-Film bleibt ein Renner an der Kinokasse. In nur zwölf Tagen Spielzeit hat "Das Erwachen der Macht" die Marke von einer Milliarde US-Dollar, das sind 920 Millionen Euro, geknackt. Kein anderer Blockbuster erreichte diesen Meilenstein so schnell. Der Kinofilm habe bis dato 1,09 Milliarden Dollar eingespielt, heißt es von Walt Disney. Etwa die Hälfte der Einnahmen entfielen auf die USA. Im chinesischen Markt ist der Film noch gar nicht angelaufen. Dort startet er am 9. Januar.

