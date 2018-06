London (AFP) Der durch den Film "Borat" bekannte gewordene britische Komiker Sacha Baron Cohen und seine Frau Isla Fisher helfen syrischen Flüchtlingen mit einer Großspende in Höhe von einer Million Dollar (900.000 Euro). Das teilten die Hilfsorganisationen Save the Children und International Rescue Committee (IRC) am Sonntag mit, die jeweils die Hälfte des Geldes bekommen.

