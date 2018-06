London (AFP) Nach schweren Unwettern sind im Norden Englands am Samstag hunderte Menschen in Sicherheit gebracht worden. Rund 10.000 Häuser waren nach heftigen Regenfällen ohne Strom. Besonders betroffen waren die Grafschaften Lancashire und Yorkshire. Der nationale Wetterdienst gab die höchste Warnung heraus und forderte die Bewohner in den Unwetterregionen auf, Schutz zu suchen. In einigen Überflutungsgebieten standen die Erdgeschosse der Häuser unter Wasser.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.