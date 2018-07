York (AFP) Der Norden Englands ist am Wochenende von schweren Überschwemmungen heimgesucht worden. Hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen, vielerorts wurde die Armee für Rettungseinsätze mobilisiert. Die britische Regierung hielt am Sonntag eine Krisensitzung ab, Premierminister David Cameron kündigte die Entsendung weiterer Soldaten an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.