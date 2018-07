Damaskus (dpa) - Der neue Anführer der wichtigen radikalislamischen Miliz Dschaisch al-Islam ("Armee des Islams") hat die syrischen Rebellen zum gemeinsamen Kampf gegen das Assad-Regime aufgerufen.

"Lasst uns vereint sein und unsere Kräfte bündeln", sagte Abu Hamam al-Bujdani in einer Videobotschaft, die am Sonntag vom Nachrichtensender Al-Dschasira veröffentlicht wurde. Der Kampf gegen die Regierung in Damaskus werde unvermindert weitergeführt.

Der 40-Jährige ist der Nachfolger von Sahran Allusch, der nach Berichten vom Freitag bei einem Luftangriff nahe der Hauptstadt Damaskus getötet worden war. Die Sunnitenmiliz Dschaisch al-Islam gehört zu den mächtigsten Rebellengruppen im Bürgerkrieg. Sie ist vor allem östlich von Damaskus stark.

Al-Bujdani gilt unter Aktivisten als besonnener Anführer, der aber auch den Kampf an der Front nicht scheue. Der ehemalige Geschäftsmann aus der Stadt Duma bei Damaskus - einer Hochburg der Miliz - schloss sich Allusch 2011 an. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet von einer starken Bindung Al-Bujdanis zu den islamistischen Muslimbrüdern.

Bericht Orient news, englisch