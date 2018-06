Den Haag (AFP) In einer Flüchtlingsunterkunft im niederländischen Arnheim ist es am späten Samstagabend zu einer Massenschlägerei gekommen. Vier Menschen seien leicht verletzt und drei Menschen festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. An der Schlägerei seien bis zu 20 Flüchtlinge noch unbekannter Herkunft beteiligt gewesen, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Was die Gewalt auslöste, blieb zunächst unklar.

