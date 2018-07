Lagos (AFP) Bei einem Großbrand in einer Gasanlage im Südosten Nigerias sind neun Menschen ums Leben gekommen. Wie die Rettungskräfte am Sonntag mitteilten, wurden drei weitere Menschen lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben war das Feuer am Donnerstagmittag durch eine Explosion in der Anlage der Stadt Nnewi im Bundesstaat Anambra ausgelöst worden.

