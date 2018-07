Madrid (AFP) Die spanische Regierung hat Löschflugzeuge in den Kampf gegen Waldbrände entsandt, die bei ungewöhnlich warmen Temperaturen im Norden und Zentrum des Landes loderten. Wie das Landwirtschaftsministerium in Madrid am Sonntag mitteilte, wurden zur Unterstützung der Einsatzkräfte zwei Löschflugzeuge in die nördliche Region Kantabrien entsandt. Ein weiteres Flugzeug sei in die zentral gelegene Region Kastilien und León geschickt worden.

