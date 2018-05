Köln (SID) - In den letzten Begegnungen der Handball-Bundesliga vor der Spielpause wegen der EM in Polen will Rekordmeister THW Kiel seinen Erfolg über Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen bestätigen und den Spitzenreiter unter Druck halten. Beim Tabellenvorletzten Bergischer HC sind für die Nordlichter zwei Punkte Pflicht. Zumindest sportlich will der insolvente Ex-Champions-League-Gewinner HSV Hamburg durch einen Erfolg gegen FA Göppingen seinen Platz in der Spitzengruppe behaupten. Auf einen Ausrutscher der Hanseaten spekuliert die MT Melsungen, die gegen DHfK Leipzig auf den vierten Platz klettern könnte.

Der frühere Serien-Champion Alba Berlin will am Sonntag in der Basketball-Bundesliga seinen Rückstand auf den führenden Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg verkürzen. Gegen Schlusslicht Mitteldeutscher BC ist das Team aus der Hauptstadt nicht nur wegen seines Heimvorteils hoher Favorit. Parallel zur Begegnung in Berlin bestreiten die Frankfurt Skyliners und und die MHP Riesen Ludwigsburg ein Duell um eine günstigere Position im Feld von Bambergs Verfolgern.

Fußball-Nationalspieler Mario Gomez muss in der türkischen SüperLig mit Besiktas Istanbul um die Tabellenführung kämpfen. Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Konyaspor hat der Spitzenreiter nur einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Fenerbahce Istanbul. Weltmeister Lukas Podolski steht unterdessen mit Galatasaray Istanbul bei Kayserispor unter Erfolgsdruck, will der schon etwas abgeschlagene Rekordmeister das Spitzenduo nicht völlig aus den Augen verlieren.