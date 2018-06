Diyarbakir (AFP) Bei einem Schusswechsel zwischen Sicherheitskräften und kurdischen Kämpfern im Südosten der Türkei sind Ärzten zufolge ein drei Monate altes Mädchen und sein Großvater getötet worden. Das Haus der Familie in der Stadt Cizre kam demnach in der Nacht zum Samstag unter Beschuss. Dabei sei der Säugling von einer Kugel in den Kopf getroffen worden, teilten Ärzte am Sonntag mit. Das Baby namens Miray habe aber weiter geatmet.

