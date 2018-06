Ankara (AFP) Bei einer Bombenexplosion im kurdisch geprägten Südosten der Türkei sind am Sonntag drei türkische Soldaten getötet worden. Der an einer Straße in der Stadt Cizre platzierte Sprengsatz sei explodiert, als die Soldaten mit einem gepanzerten Fahrzeug vorbeigefahren seien, teilten die türkischen Streitkräfte mit. Zwei weitere Menschen, darunter ein Polizist, seien verletzt worden. Das Militär bezichtigte die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), den Sprengsatz gelegt zu haben.

