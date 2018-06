Asunción (dpa) - Nach schweren Überschwemmungen sind in Südamerika an Weihnachten mindestens acht Menschen gestorben, mehr als 120 000 Menschen mussten zeitweise ihre Häuser verlassen. In Paraguay starben vier Menschen. Der Pegel des Rio Paraguay, der auch durch die Hauptstadt Asunción fließt, stieg nach Unwettern zeitweise auf 7,70 Meter. Im bolivianischen Amazonasgebiet kamen nach Regenfällen und Überschwemmungen zwei Menschen ums Leben. In Argentinien starben nach Behördenangaben ebenfalls zwei Menschen.

