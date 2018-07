Kopenhagen (dpa) - Es hat nicht aufgehört zu schütten: Dauerregen seit dem zweiten Weihnachtstag hat in Dänemark zahlreiche Straßen überflutet und Wohnungen unter Wasser gesetzt. Eine Autobahn bei Taulov in Jütland ist wegen Schlamm und Wassermassen gesperrt. Am Nachmittag stellte die dänische Bahn den Zugverkehr zwischen Jelling und Vejle in Jütland nach einem Erdrutsch ein. Südlich von Kopenhagen wurden etwa 20 Wohnungen evakuiert. Mancherorts traten Flüsse über die Ufer. Auch im südschwedischen Schonen gab es Überschwemmungen. Weiter nördlich kam es auf glatten Straßen zu mehreren Unfällen.

