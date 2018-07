Gelsenkirchen (SID) - Staffelweltmeisterin Laura Dahlmeier (22) hat ihre Teilnahme an der World Team Challenge in der Gelsenkirchner Arena Auf Schalke abgesagt. Wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten, ist die Biathletin aus Partenkirchen erkrankt.

Für Dahlmeier wird in Vanessa Hinz eine weitere Staffelweltmeisterin am Montag (18.30 Uhr/ARD) an den Start gehen. Die 23-Jährige aus Schliersee debütiert auf Schalke ebenso wie ihr Staffelpartner Simon Schempp (Uhingen), der im Weltcup derzeit überragt.