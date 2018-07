Sydney (AFP) Ein mit 200.000 Tonnen stark ätzender Schwefelsäure beladener Zug ist in Australien entgleist. Im Umkreis von zwei Kilometern um die Unglücksstelle in einer abgelegenen Region des Bundesstaates Queensland wurde am Montag ein Sperrgebiet eingerichtet. Auf Luftbildern waren verstreut neben den Schienen liegende Waggons zu sehen. Laut Polizei trat bei dem Unfall am Sonntag jedoch zunächst nur wenig Schwefelsäure und Dieseltreibstoff aus.

