Asendorf (dpa) - In einem Einfamilienhaus in Niedersachsen sind nach einem Brand die Leichen einer Mutter und ihres erwachsenen Sohnes gefunden worden. Was genau sich gestern in dem Haus in der kleinen Gemeinde Asendorf zwischen Hannover und Bremen abspielte, sei noch nicht klar, sagte ein Polizeisprecher. Der Familienvater stand verletzt vor dem Haus, als die Rettungskräfte eintrafen, um den Zimmerbrand zu löschen. "Noch ist unklar, ob der Brand die Ursache für den Tod der beiden Menschen war oder Streitigkeiten, die wir noch nicht kennen", so der Polizeisprecher.

