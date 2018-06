Kampala (AFP) Die Konfliktparteien im ostafrikanischen Krisenstaat Burundi haben am Montag in Uganda Gespräche über einen Ausweg aus der verfahrenen Lage geführt. Der ugandische Staatschef Yoweri Museveni führte den Vorsitz bei den Gesprächen im Präsidentenpalast in Entebbe außerhalb der Hauptstadt Kampala. Der von der Gemeinschaft ostafrikanischer Staaten als Vermittler eingesetzte Museveni forderte die Vertreter von Burundis Regierung und Opposition auf, ihre Differenzen rasch beizulegen und "zu einer politischen Lösung zu kommen, um dem Leiden der Bevölkerung ein Ende zu setzen".

