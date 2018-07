Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche Bank trennt sich von ihrer knapp 20-prozentigen Beteiligung an der chinesischen Hua Xia Bank. Der Anteil in Höhe von 19,99 Prozent werde an den chinesischen Versicherer PICC Property and Casualty Company verkauft, teilte das Unternehmen am Montag in Frankfurt am Main mit. Abhängig von abschließenden Preisanpassungen und dem Wechselkurs des chinesischen Yuan am Stichtag werde der Verkaufspreis zwischen etwa 3,2 und 3,7 Milliarden Euro liegen.

