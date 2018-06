Berlin (AFP) Unwetter haben die deutsche Versicherungsbranche in diesem Jahr rund 2,1 Milliarden Euro gekostet - davon allein 750 Millionen Euro für die Schadensregulierung nach dem Sturm "Niklas" im vergangenen März. Mit Spitzengeschwindigkeiten von 192 Stundenkilometern zählte "Niklas" zu den fünf schwersten Winterstürmen in Deutschland seit 1997, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Montag in Berlin mitteilte.

