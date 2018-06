Hamburg (dpa) - Viele deutsche Gasversorger geben laut einer Studie die stark gefallenen Beschaffungspreise an den Weltmärkten nicht ausreichend an ihre Kunden weiter. Sie hätten dadurch 2015 insgesamt 1,3 Milliarden Euro extra eingenommen, heißt es in einer Untersuchung des Energiefachmanns Steffen Bukold. Einem Durchschnittshaushalt seien dadurch im Schnitt 132 Euro Ersparnis pro Jahr entgangen. Für 2016 hätten die Versorger zwar etwas breitere Preissenkungen angekündigt. Auch dabei mache bisher aber nur gut ein Fünftel der Anbieter mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.