Anklam (dpa) - Ein Schuss aus einer Schreckschusspistole könnte die Explosion von Feuerwerkskörpern in der polnischen Stadt Swinemünde auf Usedom ausgelöst haben. Der Schuss sei zu Demonstrationszwecken abgefeuert worden, sagte eine Polizeisprecherin in Anklam. Ein Urlauberpaar aus Brandenburg habe eine entsprechende Anzeige erstattet. Zuvor hatte die "Ostsee-Zeitung" darüber berichtet. Das Paar sei Zeuge des Vorfalls gewesen. Zur Bilanz des Unglücks am Sonntag zählen nach polnischen Polizeiangaben drei Verletzte, fünf zerstörte Verkaufsstände und mehrere beschädigte Autos.

